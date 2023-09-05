Burdur'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu ile otomobilin karıştığı kaza: 2'si polis 4 kişi hafif yaralandı

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu ile otomobilin karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Burdur'da Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu ile otomobilin karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif yaralandı.

Gaziosmanpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada polis memuru Ramazan E. (49) yönetimindeki Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu ile Hacer P. (48) yönetimindeki 32 AAJ 538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Necla K. (57) ve ekip otosundaki polis memuru Ümüş Ü. (43) yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Gaziosmanpaşa Caddesi'nde oturan İbrahim Yoleri, "Burada sürekli kaza oluyor. Yetkililerden ricamız trafik ışığı mı takılacak, yoksa yola kasis mi yapılacak, yetkililer bir tedbir alsın" dedi. (DHA)