Burdur'da Elektrikli Battaniye Yangını, 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Burdur'un Günalan köyünde bir evde çıkan yangın, elektrikli battaniyenin unutulmasından kaynaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 katlı ev tamamen yandı.
Burdur merkez Günalan köyünde Halil Erten'e ait evden saat 09.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın bir anda büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel