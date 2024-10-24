Burdur'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
Burdur'da Fatma Y. idaresindeki otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Fatma Y. idaresindeki 03 DZ 133 plakalı otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.