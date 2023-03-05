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Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İdris Ş'nin (55) kullandığı 43 SC 415 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü, otomobilde bulunan Fatma Ş. (52) ile Saime (45), Hüseyin(46) ve Batuhan G. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Güncel Haberler

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