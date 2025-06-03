Burdur'da Eğlence Mekanında Kavga: 4 Yaralı

Burdur'da Eğlence Mekanında Kavga: 4 Yaralı
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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir eğlence mekanında hesap yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yusufça beldesinde bir eğlence mekanında hesap konusunda 8 müşteri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mekana jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Erbay - Güncel
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