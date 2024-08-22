Burdur'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Burdur'da durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.