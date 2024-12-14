Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Bugüne kadar terörist diyorlardı! ABD, şimdi ayağına gitti
HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız
Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı

Burdur'da Düğünde Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralı

Burdur'da Düğünde Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Taşkapı köyünde bir düğünde çıkan kavgada, daha önceden husumetli olan Fikret G. tarafından bıçakla yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Taşkapı köyündeki bir düğünde Fikret G. (21), daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sezgin A. (44) ve oğlu Cemali A. (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret G, baba ile oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Fikret G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
img

Ulaşacakları yerin Türkiye için de önemi büyük
img

Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
img

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
Annesini boğarak, kardeşini silahla öldürdü
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.