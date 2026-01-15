Haberler

Emekli kadını dolandırılmaktan banka görevlisi kurtardı, eşi 350 bin lira kaptırdı

Güncelleme:
Burdur'da telefon dolandırıcıları, emekli N.Ç. ve M.Ç. çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, para göndermelerini istedi. M.Ç. dolandırılmaktan son anda kurtulur iken, N.Ç. 350 bin lira kaybetti.

BURDUR'da N.Ç. (73) ve karısı M.Ç.'yi (71), eş zamanlı telefonla arayan dolandırıcılar 'operasyon yapılacak' yalanıyla verdikleri hesap numarasına para göndermelerini istedi. Şüphelilere inanan çiftten M.Ç. bankadaki güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarılırken, N.Ç.'nin ise 350 bin lira kaptırdığı anlaşıldı.

Atatürk Mahallesi'nde oturan ikisi de emekli N.Ç. ve M.Ç. çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, yapılacak operasyon için verdikleri hesap numarasına para gönderilmesini istedi. Dolandırıcılara inanan N.Ç. ve karısı M.Ç. evden çıkıp, belirtilen hesaba para göndermek üzere farklı banka şubelerine gitti.

Bu sırada çiftin şehir dışında yaşayan oğlu, anne ve babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenerek, polisten yardım istedi. İhbarla harekete geçen Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çiftin hangi banka şubelerine gittiğini belirlemeye çalışırken, M.Ç.'nin bulunduğu şube, bankadaki güvenlik görevlisi sayesinde tespit edildi. M.Ç.'nin bankada sıra beklerken sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, telefonu kapattırıp polise haber verdi. Dolandırılmaktan son anda kurtulan M.Ç.'nin bulunduğu banka şubesine giden polis, bu kez eşi N.Ç.'nin nerede olduğunu tespit için çalışma yaptı. Telefonu sürekli meşgul olan N.Ç.'ye bir süre sonra ulaşılabildi, ancak dolandırıcıların verdiği hesap numarasına 350 bin lira aktardığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.Ç. ve N.Ç.'nin bankadaki hesaplarına bloke konulmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

