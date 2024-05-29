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Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası hayatını kaybeden Mustafa Demir'in cenazesi defnedildi

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Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Burdur Valisi, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Burdur'da diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mustafa Demir'in (70) cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Memleketi Burdur'un Karamanlı ilçesine getirilen Demir'in cenazesi, Cami Mahallesi'ndeki İpekçioğlu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Demir'in yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti. Antalya'ya sevk edilen hastalardan Mustafa Demir dün, Saniye Aksöz (87) de bugün hayatını kaybetmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Demir Diyaliz Burdur Olay Sağlık Güncel Haberler

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