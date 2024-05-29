Burdur'da diyaliz sonrası rahatsızlanan hastalardan biri daha hayatını kaybetti

(BURDUR) - Burdur'da diyaliz sonrası rahatsızlanan hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz hayatını kaybetti. Yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken 31 hastanın tedavisi sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe gibi şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne gelmiş, hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirilmişti. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmişti. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatılmış, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastaların durumları hakkında sürecin yakından takip edildiği belirtilirken, dört hastanın entübe durumda olduğu diğer hastaların genel durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

Yaşanan olay sonrasında ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir dün hayatını kaybetmişti. Antalya Şehir Hastanesi'nde entübe edilen hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz ise bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 31 hastanın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.