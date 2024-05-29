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Burdur'da Diyaliz Skandalında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

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Burdur'da diyaliz sonrası rahatsızlanan hastalardan 67 yaşındaki Amina Abas Jama hayatını kaybetti. Diyaliz skandalında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

(BURDUR) - Burdur'da diyaliz sonrası rahatsızlanan hastalardan 67 yaşındaki Amina Abas Jama hayatını kaybetti. Diyaliz skandalında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar; baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne gelmiş, hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirilmişti. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş, önlem olarak diyaliz merkezinin kapatılarak yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Yaşanan olay sonrasında ambulans ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir dün, Antalya Şehir Hastanesi'nde entübe edilen hastalardan 88 yaşındaki Saniye Aksöz ise bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Bugün akşam saatlerinde 67 yaşındaki Amina Abas Jama isimli hasta da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü, bugün şu açıklamayı yapmıştı:

"25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyonkarahisar ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 1 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyonkarahisar ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü, entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Amina Abas Jama adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Bugün itibari ile Afyonkarahisar iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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