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Burdur'da Diyaliz Hastası Hayatını Kaybetti

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Burdur'da diyaliz tedavisi gören Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi. Demir'in akrabası, ihmali olanlardan hesap soracaklarını belirtti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'da 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşıp tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren Mustafa Demir'in cenazesi, bugün Karamanlı ilçesi İpekçioğlu Camisi'nden kaldırıldı. Cenazeye Burdur Valisi Türker Öksüz, Karamanlı Kaymakamı Ahmet Aykaç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Sağlık Müdürü Murat Erk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile Demir'in yakınları ve bölge halkı katıldı. Vali Öksüz ve beraberindekiler, Demir'in ailesine taziyede bulundu. Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

'10 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU'

Mustafa Demir'in akrabası Atalay Dut, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Eniştem 10 yıldır diyalize giriyordu. Burdur'da zamansız bir olaydan dolayı vefat etti. İhmali olanlardan davacıyız. Sorumlular kimse hesap versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Demir Diyaliz Burdur Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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