Dikkatsizlik sonucu oluşan kazalar kamerada - Haberler

Burdur'da dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu oluşan kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre, Necatibey Mahallesi Burdur-Fethiye çevre yolu kavşağına kontrolsüz giren bir otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu araçlardan birinin ön tarafı parçalandı. İki sürücünün yaralandığı kazada çarpışmanın etkisiyle otomobiller sürüklendi.

Armağan İlci Caddesi'nde ise akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobille motosikletli kurye çarpıştı. Kazada kurye yaralandı.

KGYS kameralarına nisan ayında yansıyan kazaları, Emniyet Genel Müdürlüğü "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.