Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Burdur'da refüje devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Burdur'da refüje devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. İsmail Cücen (32), idaresindeki 15 KB 400 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda katı atık bertaraf tesisi yakınında refüje devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cücen, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülürken ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Tragger Burdur Güncel Haberler

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