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Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Burdur'da AFAD tarafından düzenlenen deprem tatbikatında, 5,2 büyüklüğündeki senaryo gereği, evlerde tahliye işlemleri yapıldı. 7 kurumun katıldığı tatbikatta yaralılar kurtarıldı ve vatandaşlara yardım yapıldı.

Burdur'da yapılan deprem tatbikatında, senaryo gereği bir sokaktaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi.

İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Burdur olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi 3. Tuna Sokak'taki 5 evin hasar gördüğü bilgisi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince evlerdekiler tahliye edildikten sonra yaralılar ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Bir binanın balkonun mahsur kalan kişi de itfaiyenin yangın sepetiyle aşağıya indirildi.

Binalarını boşaltan mahalle sakinleri, bir okulun bahçesinde toplandı. Burada jandarma ekipleri vatandaşların kayıtlarını aldı. Kızılay ekipleri ise depremzedelere çorba ikramında bulundu.

Kentteki 7 kurumun 126 personel ve 22 araçla katıldığı tatbikatta, 24 AFAD ve 30 Türk Kızılay gönüllüsü de görev aldı.

Gerçeğe benzer sahnelerin yaşandığı deprem tatbikatı, başarıyla tamamlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, ihbarın ardından hızlı bir şekilde sokağın tahliye edildiğini ve senaryo gereği 5 yaralının kurtarıldığını söyledi.

Sokakta 112 hane bulunduğunu kaydeden Bilgihan, "Küçük bir pilot uygulama tatbikatı oldu. Hem masa başı hem saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Belirli periyodlarla ilimizde duyarlılığı ve farkındalığı artırmak hem de kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve bütün birimlerimizin afetlere hazırlıklı olabilmesini sağlamak açısından çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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