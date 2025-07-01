Burdur'da Deodorant Şişesi Patladı, Kısa Süreli Panik Yaşandı

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Burdur'da bir apartmanın balkonunda güneşe maruz kalan deodorant şişesi patladı. Olay üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası yangın çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayla ilgili 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BURDUR'da balkondaki deodorant şişesinin patlama sesini duyanlar kısa süreli panik yaşadı.

Burç Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katınının balkonunda patlama sesi duyulması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde balkonda güneşe maruz kalan deodorant şişesinin patladiği belirlendi. Yanan şişenin düştüğü apartmanın bahçesindeki kuru otlar tutuştu. İtfaiyenin müdahalesiyle alev söndürüldü.

Evde oturan İran'lı 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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