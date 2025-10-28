Burdur'da Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Kutlandı
Burdur'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törene vali, milletvekilleri, belediye başkanı ve birçok vatandaş katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Baro Başkanı Meltem Özdemir, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, siyasi parti temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Metin Çelebi ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene katılanlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.
