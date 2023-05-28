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Burdur'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaferi Coşkuyla Kutlandı

Burdur'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zaferi Coşkuyla Kutlandı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden zaferle çıkması Burdur'da coşkuyla karşılandı. Burdur'da da seçmenler, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkezde kutlamalara erken başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden zaferle çıkması Burdur'da coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde açılan sandık sayısı yüzde 99'lara ulaşırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde götürüyor.

Burdur'da da seçmenler, seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkezde kutlamalara erken başladı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile Burdur sokaklarında araçları ile konvoy halinde korna çalarak şehir merkezini turlamaya başladı. Konvoyun ardından Cumhuriyet meydanında toplanan partililer coşku ile zafer kutlamaları yaptı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Burdur Güncel Haberler

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