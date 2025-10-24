Haberler

Burdur'da Çocuk Cinayetinde Sanığa 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Burdur'da av tüfeğiyle bir çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa, mahkeme tarafından 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. 15 yaşındaki Halil Can Çavaş, arkadaşlarıyla evde otururken vurulmuş ve yaşamını yitirmişti.

Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, ölen Halil Can Çavaş'ın annesi Sultan, babası Ali Çavaş ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuklu sanık A.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuklu sanık A.A. savunmasında, "Kardeş gibiydik, öldürme kastım yoktu. Tüfek bir anda ateş aldı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.A'yı 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde, geçen yıl, evde arkadaşlarıyla otururken Halil Can Çavaş (15) tüfekle vurulmuştu. Sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Çavaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına almıştı. Gözaltına alınan iki çocuk savcılıktan serbest bırakılmış, 17 yaşındaki A.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
