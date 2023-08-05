Burdur'da çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Altınyayla İlçesi'nde çıkan yangında İbrahim Eryavuz'a ait kullanılmayan ahşap ev alevlere teslim oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Altınyayla İlçesi'nde çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu.

Yeni Mahalle'de İbrahim Eryavuz'a ait kullanılmayan evde saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın ahşap evi bir anda sardı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından mahalleye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Altınyayla Belediyesi İtfaiyesi'nin yanısıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.