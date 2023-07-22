BURDUR'da çıkan yangında 150 dönüm ekili alan zarar gördü.

Kozluca köyü Akyer mevkisindeki ekili alanda, sabah saatlerinde bilinmeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangında 10 kişiye ait yaklaşık 150 dönüm arpa ve buğday ekili arazi zarar gördü. Yangına Kozluca köyü itfaiyesi, Burdur ve Karamanlı itfaiyelerinin müdahale ettiğini söyleyen Muhtar Mehmet Yavuz, "Yangında yaklaşık 150 dönüm ekili alan zarar gördü." dedi. (DHA)