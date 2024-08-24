Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde Dutalan köyü Kartalpınar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopter tarafından müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Dutalan köyü Kartalpınar mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.