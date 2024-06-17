Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çobanpınar köyü Narağacı mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çobanpınar köyü Narağacı mevkisinde iki yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce 2 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal ve 10 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile müdahale edilen yangın söndürüldü.