Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çobanpınar köyü Narağacı mevkisinde iki yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce 2 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal ve 10 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile müdahale edilen yangın söndürüldü.