BURDUR'DA ÇELENK SUNMA TÖRENİ

BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

BURDUR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Defterdar Naci Günaydın, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın iki öğrenci ve iki öğretmenle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Burdur'da kutlamalar yarın Cumhuriyet Meydanında yapılacak. (DHA)