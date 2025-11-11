Haberler

Burdur'da Çay Kenarında Düşen Kişi Hastanelik Oldu

Güncelleme:
Burdur merkez Köprübaşı'nda yürüyen Kamil Z. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten çayın beton zeminine düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, Kamil Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur merkez Köprübaşı'nda çay kenarında yürüyen Kamil Z. dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten çayın beton zeminine düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Kamil Z. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamil Z.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
