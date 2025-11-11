Burdur'da Çay Kenarında Düşen Kişi Hastanelik Oldu

BURDUR'da dengesini kaybedip çayın beton zeminine düşen kişi hastanelik oldu.

Burdur merkez Köprübaşı'nda çay kenarında yürüyen Kamil Z. dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten çayın beton zeminine düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Kamil Z. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamil Z.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,