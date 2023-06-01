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Burdur'da çatı yangını

Burdur'da çatı yangını

Güncel Haberler

Burdur'da bir evin bacasındaki kurumların alev almasıyla çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Burdur'da bir evin bacasındaki kurumların alev almasıyla çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Gültekin Caddesi üzerinde bulunan İlhan Akyol'un kiracı olarak oturduğu sobalı evde baca içerisindeki kurumların alev alması sonucu ahşap çatıda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Çatıda hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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