Burdur'da bir evin bacasında ki kurumların alev almasıyla çıkan çatı yangını itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Burdur'da çatı yangını

BURDUR - Burdur'da bir evin bacasında ki kurumların alev almasıyla çıkan çatı yangını itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Burdur Yeni Mahalle Şehit Gültekin Caddesi üzerinde bulunan İlhan Akyol'un kiracı olarak oturduğu sobalı evde baca içersinde ki kurumların alev alması sonucu çatısında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangında yaralanan olmazken evin çatısının ahşap olduğu görüldü ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi.