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Çatı katında çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

AA - Bilal Altıok - Güncel
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Burdur'da bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Konak Mahallesi Sebzeci Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi, bu sırada evde bulunan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Ömer Arslanlı (58) kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslanlı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, adrese geldiklerinde çatı katının yoğun alev ve dumanla yandığını söyledi.

Dairede bir kişinin olduğunu öğrendiklerini belirten Ballak, "İçeride çok fazla katı atık malzemeler vardı. Vatandaşa ulaştık, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettik. Umarız sağlığına kavuşur. Yangını söndürüp soğutma işlemlerini tamamladık." dedi.

AA / Bilal Altıok - Güncel

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