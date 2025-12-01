Haberler

Burdur'da Cami Sadaka Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Burdur'da Gazi Camisi'nde bir şüpheli, camiye girip etrafı kontrol ettikten sonra sadaka kutusunu çuvalına koyarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURDUR'da camiye girip etrafı kontrol eden şüphelinin, sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da Gazi Camisi'nde dün öğle namazı sonrası giren şüpheli bir süre etrafı kontrol etti. Daha sonra dışarı çıkıp çuvalla tekrar camiye giren şüpheli, sehpa üzerine sabitlenmiş sadaka kutusunu çuvalın içerisine katıp ayrıldı. Cami görevlisi Mikail Aydın, ikindi namazına geldiğinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince kamera kayıtlarını inceledi. İhbar üzerine inceleme yapan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında şüphelinin camiyi kontrol için girip çıktıktan sonra elindeki çuvalla sadaka kutusunu aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
