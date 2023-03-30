Burdur'da buzlanma nedeniyle kapatılan Burdur-Antalya kara yolu trafiğe açıldı

Burdur'da etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Burdur- Antalya kara yolu ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, havanın soğumasıyla Burdur- Antalya kara yolunun 5'inci kilometresi kurna rampaları mevkisinde buzlanmaya neden oldu.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafiğe kapatılan yolda, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

NATO Kavşağı'ndan itibaren kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tır sürücüsü Latif Çınarer, AA muhabirine, Antalya'ya yolculuk yaptığını ve yolun açılmasını beklediğini söyledi.

Sürücü Mustafa Süslü ise İzmir'den geldiğini, Dinar rampasında da buzlanma olduğunu dile getirerek, "Burada da yolun kapalı olduğunu öğrendik. Çeltikçi'ye gidiyorum." dedi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.