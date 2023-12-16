Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu
Bağlar Mahallesinde müstakil evde yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Candan'ı, annesi mutfakta hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Candan'ın cenazesi morga götürüldü.
Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Bağlar Mahallesinde müstakil evde yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Candan'ı, annesi mutfakta hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Candan'ın cenazesi morga götürüldü.