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Burdur'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Burdur'da meydana gelen kavgada bıçakla yaralanan 59 yaşındaki Şenol T., hastaneye kaldırıldı. Olayda karışan kişiler gözaltına alındı.

Burdur'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Burç Mahallesi'nde Şenol T. (59) ve Alaaddin S. (25) Kışla Caddesi'nde karşılaştıkları Ali Ç. (24), Şükrü A. ve Fahri S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan Şenol T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan Alaaddin S, Şükrü A. ve Fahri S. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kamyonetle kaçarken iki otomobile çarpan Ali Ç. de polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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