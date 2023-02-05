Burdur'da beklenen kar yağdı, öğrenciler sokağa döküldü

Kar sebebiyle okullar tatil edildi

BURDUR - Burdur'da yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler sokağa döküldü, kar yağışının tadını doyasıya yaşadı.

Burdur'da öğle saatlerinden itibaren yağan kar Burdurluları sevindirdi. Aylardır karın yağmasını bekleyen Burdurlular sokaklara döküldü. Cumhuriyet meydanında toplanan gençler kartopu savaşı yaparak doyasıya eğlendi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

İl genelinde etkisini gören kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Burdur İl genelinde 06 Şubat 2023 Pazartesi Günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir." denildi.

Ayrıca valilik tarafından; "Görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları (ebeveynlerinden biri) 1(bir) gün idari izinli sayılacaktır." Açıklaması yapıldı.

Öğrenciler okulların tatil olmasına çok sevindi.

Burdur'da okulların tatil edilmesiyle birlikte sokaklara dökülen öğrenciler okulların tatil olmasına çok sevindi. İlkokul, lise, ve üniversite öğrencileri yaptıkları kartopu savaşının ardından yaptıkları açıklamada karın yağmasına çok sevindiklerini kar yağışı ile birlikte de okulların tatil edilmesine daha da sevindiklerini belirttiler.

Yoğun kar yağışının ardından Burdur'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.