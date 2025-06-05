Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi

Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi
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Burdur'da il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Burdur'da il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Valilik bahçesindeki bayramlaşma programının ardından Burdur Şehitliği ziyaret edildi.

İl protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Program kapsamında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile il protokolü, polis ekiplerinin uygulama noktası, bazı kamu kurumları ile huzur evi, kimsesiz çocukları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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