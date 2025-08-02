Burdur'da Baraj Kenarında Düşen Kişi Kurtarıldı
Burdur'da karaçıl Ali Kılcı Barajı'ndaki 4 metreden düşen Ali D., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralının ayağında kırık olduğu bildirildi.
Burdur'da baraj kenarındaki 4 metre yükseklikten düşen kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Ali D, Karaçal Ali Kılcı Baraj kapaklarının bulunduğu yerdeki 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ali D. düştüğü yerden sedyeyle çıkarıldı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının ayağında kırık olduğu öğrenildi.