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Burdur'da Bankta Unutulan Çanta Tedirginlik Yarattı

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Burdur'da bir bankta unutulan çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çantanın sahibi bir lise öğrencisi olduğu belirlendi ve çantadan test kitapları çıktı.

BURDUR'da bankta unutulan çanta, tedirginliğe yol açtı. Kamera görüntülerinden çantayı unutanın bir lise öğrencisi olduğu belirlendi. Ekiplerin ulaştığı öğrencinin babası, olay yerine çağrıldı. Baba eşliğinde açılan çantadan test kitapları çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankta çanta görenler, saat 10.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Olay yeri, polis ekipleri tarafından şeritle çevrilerek güvenlik tedbiri alındı ve bomba imha ekibi çağrıldı. Mobese kameralarının taranması sonucu çantayı bırakan kişinin bir otomobile binerek alandan uzaklaştığı tespit edildi. Kamera kayıtlarından otomobil sahibine ulaşıldı. Olay yerine gelen baba, çantayı bırakanın lise son sınıf öğrencisi oğlu olduğunu belirterek, çantayı polislerle açtı. Çantanın içerisinden üniversite sınavına hazırlanan öğrenciye ait test kitapları çıktı. Çantanın babaya teslim edilmesinin ardından ekipler, olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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