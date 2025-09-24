Haberler

Burdur'da Bal Satıcıları Arasında Kavga: İki Kişi Yaralandı

Burdur'da peynir pazarında bal satan iki pazarcı, tezgahın önünü müşterilerin kapattığı gerekçesiyle tartışmaya başladı ve kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da dün akşam üzeri peynir pazarında yan yana tezgahlarda bal satan Hayrullah Ş. (73) ile Selahattin C. (72) arasında tezgahın önünü müşterilerin kapattığı gerekçesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hayrullah Ş. ahşap bal kepçesiyle kafasına vurulması nedeniyle Selahattin C. ise vücuduna aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer esnafların araya girmesi ile ayrılan kavgada Hayrullah Şahin ve Selahattin C. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

