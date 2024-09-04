Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Baba ve Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde esnaflık yapan baba ve oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde, alacağı olan parayı alamadığını ve olayın aniden geliştiğini aktardığı belirtildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde esnaflık yapan baba ve oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ramazan Tin'i (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (32) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Metin K'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Metin K. Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Metin K. ifadesinde, maktullere sattığı aracın parasının bir kısmını 6-7 aydır alamadığını, kendisini oyaladıklarını ve olay günü de her şeyin bir anda geliştiğini aktardı.

Olay

Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün Metin K, damlama sulama sistemleri işi yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile yaşadığı kavgada ikisine tüfekle ateş etmiş. Baba olay yerinde, oğlu ise hastanede yaşamını yitirmişti. Metin K, polis çalışmasıyla yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

burdur

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title