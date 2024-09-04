Burdur'da Baba ve Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde esnaflık yapan baba ve oğlunu tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ramazan Tin'i (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (32) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Metin K'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Metin K. Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Metin K. ifadesinde, maktullere sattığı aracın parasının bir kısmını 6-7 aydır alamadığını, kendisini oyaladıklarını ve olay günü de her şeyin bir anda geliştiğini aktardı.

Olay

Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün Metin K, damlama sulama sistemleri işi yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile yaşadığı kavgada ikisine tüfekle ateş etmiş. Baba olay yerinde, oğlu ise hastanede yaşamını yitirmişti. Metin K, polis çalışmasıyla yakalanmıştı.