Burdur'da ATM'de Başkalarının Kartıyla Para Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

Burdur'da ATM'de Başkalarının Kartıyla Para Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı
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Burdur'un Bucak ilçesinde, unutulan bir banka kartıyla para çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İlgili banka kartıyla 14 bin 500 lira yatıran H.U, kartını unuttuğunu fark edince 10 bin liranın çekildiğini öğrendi ve polise başvurdu.

Burdur'da ATM'de bulduğu kartla para çektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesinde H.U, banka kartıyla 14 bin 500 lirayı eşinin hesabına yatırdığını, işlemin ardından kartını ATM'de unuttuğunu ve daha sonra hesabını kontrol ettiğinde 10 bin liranın çekildiğini fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Bucak İlçe Emniyet Amirliğince şüphelinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin R.Ö. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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