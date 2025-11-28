Haberler

Burdur'da Atık Çamur Skandalı: 48 Milyon TL Ceza Kesildi

Güncelleme:
Çevre Bakanlığı, Burdur'daki boş bir araziye dökülen atık su arıtma çamurlarının kaynağını tespit etti ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmaya 48 milyon TL ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Burdur'daki boş bir araziye dökülen çamurun kaynağını Plaka Tanıma Sistemi ve GPS kayıtları aracılığıyla tespit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisleri'nden çıkan 26 kamyon dolusu arıtma çamurunu bölgeye döken firmaya 48 milyon 612 bin 876 TL ceza kesildi, faaliyeti durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Burdur'da boş bir araziye dökülen arıtma çamurunun kaynağını bulmak için harekete geçti. Ekipler, 17 Kasım tarihinden itibaren bölgedeki 26 atık su arıtma tesisi ile arıtma çamuru bertarafı konusunda faaliyet gösteren 3 işletmede inceleme başlattı. 6 denetim ekibi ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 5 çevre laboratuvarı ile arıtma tesislerinden numuneler alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne ait arıtma çamurlarını taşıyan araçların GPS kayıtları gün gün takip edildi. Burdur'da ise Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile kente giriş çıkış yapan araçlar incelendi.

FİRMA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

24 Haziran- 23 Temmuz arasında bölgeye dökülen arıtma çamurlarının 26 kamyonla taşındığı belirlendi. Bu araçların, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile çalışan firmaya ait olduğu ve belediyenin arıtma tesislerinden çıkan çamurları bölgeye döktüğü kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarını Bakanlık tarafından ' Çevre İzin ve Lisans Belgesi' verilen geri kazanım ve bertaraf tesislerine götürmek yerine Burdur'daki boş araziye döken firmaya '2872 sayılı Çevre Kanunu' kapsamında 48 milyon 612 bin 876 TL idari ceza uygulandı. Firmanın izin lisansı iptal edildi ve faaliyeti durduruldu. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İnceleme kapsamında arıtma tesislerinden alınan numunelerin referans değerlere uygun olup olmadığına yönelik analizler sürüyor.

