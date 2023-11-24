Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucunda 111 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 111 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 23 şahıs ise tutuklandı. Uygulamalar sonucunda kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlarla mücadele edildi ve toplamda 60 olay aydınlatıldı. Ayrıca mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele edilerek 27 olay aydınlatıldı ve 33 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda ise 24 şahıs yakalandı ve 23 şahıs tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 111 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 23 şahıs ise tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu bir haftalık genel asayiş uygulamalarında kişilere karşı işlenen suçlar (kasten yaralama, tehdit, hakaret vb.) ile mücadele edilmesi amacıyla meydana gelen toplam 60 olayın tamamı aydınlatılarak olaya karışan toplam 78 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, dolandırıcılık vb.) ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda meydana gelen toplam 27 olayın tamamı aydınlatılarak, olaya karışan toplam 33 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 24 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 23 şahıs tutuklandı, 1 şahıs serbest bırakıldı.
Yakalanan şahıslardan bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 24 yıl 3 ay 4 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR