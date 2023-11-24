Haberler ›› Güncel ›› Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucunda 111 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Burdur'da Asayiş Uygulaması Sonucunda 111 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 111 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 23 şahıs ise tutuklandı. Uygulamalar sonucunda kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlarla mücadele edildi ve toplamda 60 olay aydınlatıldı. Ayrıca mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele edilerek 27 olay aydınlatıldı ve 33 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda ise 24 şahıs yakalandı ve 23 şahıs tutuklandı.