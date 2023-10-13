Burdur'da Asayiş Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş çalışmalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve kesici delici aletler ele geçirildi, suçluların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş çalışmalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül–6 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kesici delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi. Toplamda 3 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 6 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 6 şahıs yakalanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

Meydana gelen 15 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 12 şüpheli yakalanıp haklarında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda ise farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 27 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 15 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerden "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR