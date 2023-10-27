Burdur'da Asayiş Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 10 günlük asayiş çalışmalarında 11 şüpheli şahıs tutuklandı. 10-20 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 80 asayiş olayında 50 şüpheli tespit edildi. Ayrıca, 26 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç da yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 10 günlük asayiş çalışmalarında yakalanan 11 şüpheli şahıs tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-20 Ekim 2023 tarihleri arasında meydana gelen 80 asayiş olayında 50 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 13 bin 712 şahıs sorgulamasından 26 aranan şahıs, 11 bin 701 araç sorgulamasında ise 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 12 Ekim 2023 günü "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. isimli şüpheli şahıs, 14 Ekim 2023 günü "Hırsızlık" suçundan hakkında 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. isimli şüpheli şahıs, 14 Ekim 2023 günü "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şüpheli şahıs, 18 Ekim 2023 günü "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda; 3'ü malvarlığına karşı suçlar ve 2'si kişilere karşı suçlar olmak üzere 5 nitelikli olaya destek verildi. Bu olayların tamamı aydınlatılarak 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu olaylarda yakalanan şahıslar çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - BURDUR