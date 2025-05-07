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Burdur'da Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Burdur'da Asayiş Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Burdur'da düzenlenen toplantıda, asayiş olayları ve suç istatistikleri paylaşıldı. 2023 Nisan ayında 901 olay meydana gelirken, cinsel tacizde %75, kasten yaralamada ise %1 azalma kaydedildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 49 olay yaşandı.

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, nisan ayında il genelinde 901 olay meydana geldiğini söyledi.

Asayiş olayları kapsamında, kişilere karşı 236 olay meydana geldiğini belirten Bilgihan, geçen yılın aynı dönemine göre cinsel taciz suçlarında yüzde 75, kasten yaralama suçlarında ise yüzde 1 azalma olduğunu ve olayların aydınlatıldığını aktardı.

Bilgihan, mal varlığına karşı 34 olayın meydana geldiğini, 2024 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlık olaylarında yüzde 100 azalma olduğunu kaydetti.

İfadeye yönelik 145 şüphelinin yakalanarak işlem yapıldığını dile getiren Bilgihan, hapis cezasına yönelik aranan 70 şüphelinin tutuklandığını, toplamda 215 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlının sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığının bilgisini verdi.

Bilgihan uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 9, kullanmak ve diğer suçlardan 40 olmak üzere toplam 49 olay meydana geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Meydana gelen olaylarda 46 şüpheli gözaltına alındı.18'i tutuklandı ve 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siber suçlara yönelik yapılan faaliyetler kapsamında, 2025 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde, terör suçları kapsamında 15, siber suçlar kapsamında 12, narkotik suçlar kapsamında 3 olmak üzere 30 hesabın yasadışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatılmıştır."???????

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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