Burdur'da Arkadaş Grupları Arasında Kavga: Bir Genç Yaralandı

Burdur'da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, E.Y. tarafından karnından bıçaklanan 17 yaşındaki M.S. hastaneye kaldırıldı. E.Y. ise olayın ardından kaçtı, ancak polis tarafından yakalandı.

BURDUR'da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, yaşıtı E.Y. tarafından karnından bıçaklanan M.S. (17) yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. İki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, M.S., aynı yaştaki E.Y.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın ardından kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanıp, çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yaralı M.S., arkadaşları tarafından araçla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karnından yaralanan M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

