Burdur'da Apartmandan Kötü Koku İhbarı

Burdur'daki bir apartmanın en üst katından gelen kötü koku nedeniyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İncelemeler sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BURDUR'da apartmanda dairesinden kötü koku yayılması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca ekipler de bölgeden ayrıldı.

Burdur merkez Konak Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katından gelen yoğun kötü koku, çevrede endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin camdan girdiği dairede yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bunun üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

