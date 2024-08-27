Burdur'da Apartman Yangını

BURDUR'da bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şeker Sokakta'ki bir apartmanın son katında meydana geldi. Alper Ö.'nün oturduğu evden alev yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.