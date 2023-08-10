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Burdur'da Anız Yangını: 100 Dönüm Tarım Arazisi Kül Oldu

Güncel Haberler

Burdur'un Karamanlı ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümün üzerindeki tarım arazisi kül oldu. Yangın, Karamanlı ilçesine bağlı Kılavızlar köyünde meydana geldi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümün üzerindeki tarım arazisi kül oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesine bağlı Kılavızlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ve orman ekiplerine vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 100 dönümün üzerinde tarım arazisi yandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karamanlı Burdur Güncel Haberler

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