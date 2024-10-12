Burdur'da Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni Düzenlendi

BURDUR'da düzenlenen etkinlikte amatör branşlara destek verenler ile turnuvalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası kapanış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker, MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Atay, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek, AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek, PTT Başmüdürü Mustafa Ölmez, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile sporcular ve aileleri katıldı.

Amatör branşlarda ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular, spora katkı veren antrenörler, basın mensupları ve en yaşlı taraftar olan 92 yaşındaki İsmail Alptekin'e ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda sporcular gösterilerini sunduktan sonra program sona erdi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN-