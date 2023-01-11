Burdur'da Alzheimer hastası evinde ölü bulundu Güncel Haberler Burdur'da 75 yaşındaki Alzheimer hastası, evinde ölü bulundu. Burdur'da 75 yaşındaki Alzheimer hastası, evinde ölü bulundu. İnönü Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ethem Ruhi Babacan, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Babacan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 2-3 gün önce düşerek kafasını çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Babacan'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Burdur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Burdur'da Alzheimer hastası evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.